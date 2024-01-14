У Росії створюють підрозділи для операцій в українському тилу - ISW

Схожі підрозділи також діяли за радянських часів під час бойових дій в Афганістані.

У Росії з кадрових військових формують десантно-штурмові бригади, що дятимуть як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони. Схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними російських джерел, такі десантно-штурмові бригади у складі наземних з'єднань зможуть здійснювати десантування в ближньому тилу України без парашутів. Ймовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

"Такий підрозділ уже діє на Запорізькому напрямку. Це 49-та окрема десантно-штурмова бригада (ДШБ) у складі 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ). ДШБ існують у сучасній російській армії в складі Повітряно-десантних військ, тому російські сухопутні формування цілком можуть намагатися створити ці формування", - зазначають аналітики.

"Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Раніше речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що окупанти стягують на Херсонщину піхотинців та десантників.