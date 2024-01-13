Курс валют на выходные, 13-14 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 января и воскресенье, 14 января. Перед выходными иностранная валюта снизилась в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 12 января.

Курс доллара

1 доллар США – 37,99 грн

Курс евро

1 евро – 41,74 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,60 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 – 38,80 грн

"Ощадбанк" – 38,10 – 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 38,80 грн

"Укрсиббанк" – 37,90 – 38,80 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,80 – 42,80 грн

"Ощадбанк" – 42,15 – 42,80 грн

"ПУМБ" – 41,90 – 42,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,70 – 42,80 грн

"Укрэксимбанк" – 42,05 – 42,85 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,10 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн

"Укрэксимбанк" – 9,40 – 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн

Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой сообщил, чего ждать украинцам на следующей неделе от курса валют. По его словам, на следующей неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к начатым трендам декабря.

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