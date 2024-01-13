Курс валют на выходные, 13-14 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 января и воскресенье, 14 января. Перед выходными иностранная валюта снизилась в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 12 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,99 грн
Курс евро
- 1 евро – 41,74 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,60 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,20 – 38,80 грн
- "Ощадбанк" – 38,10 – 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,20 – 38,80 грн
- "Укрсиббанк" – 37,90 – 38,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,80 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,80 – 42,80 грн
- "Ощадбанк" – 42,15 – 42,80 грн
- "ПУМБ" – 41,90 – 42,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,70 – 42,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,05 – 42,85 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,10 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,40 – 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн
Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой сообщил, чего ждать украинцам на следующей неделе от курса валют. По его словам, на следующей неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к начатым трендам декабря.
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