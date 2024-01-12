Курс валют на 12 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта упала в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 12 января. Стоимость доллара – 38,18 – на 20 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро в это время упал на 6 коп., а злотый — 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,99 грн (-20 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,74 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,60 грн (-2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,20 – 38,80 грн
- "Ощадбанк" – 38,50 – 39,10 грн
- "ПУМБ" – 38,50 – 39,10 грн
- "Укрсиббанк" – 38,25 – 39,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,30 – 39,10 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,86 – 42,85 грн
- "Сбербанк" — 42,30 — 43,10 грн
- "ПУМБ" – 42,20 – 43,00 грн
- "Укрсиббанк" – 41,90 – 42,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,25 – 43,05 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,20 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,95 грн
Как сообщалось, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, повлияет ли на курс валют возможная задержка помощи от Запада до февраля.
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