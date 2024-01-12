Генштаб сообщил, где ВСУ отбили больше всего атак врага

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены шесть атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника вблизи Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции сил обороны.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов противника.

Напомним, российские оккупанты на левобережье Херсонщины жалуются на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, ПВО, огневую поддержку и РЭБ.

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