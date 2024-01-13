Курс доллара: чего ожидать украинцам на следующей неделе

Темпы смены курса на наличном рынке зависят от того, сколько безналичной валюты будет продавать Нацбанк.

На следующей неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря.

Об этом сообщил РБК-Украина Тарас Лесовой, глава департамента казначейства "Глобус Банка".

"В то же время можно констатировать, что, несмотря на определенные признаки девальвации гривны, уже в январе Национальный банк Украины вернется к эффективной тактике мягкого вмешательства на рынок через валютные интервенции для достижения баланса между спросом и предложением", — сказал он.

Как отметил банкир, соответственно баланс на межбанке повлияет на ситуацию на наличном рынке.

Сейчас главный фактор, который будет существенно влиять на валютный рынок, это объем и ритмичность макрофинансовой помощи. И чем меньше будет неопределенности в этом вопросе, тем меньше будет давление на рынок и тем более прогнозируемой будет курсовая ситуация.

"Конечно, Украина ожидает решения Конгресса США о выделении помощи на 2024 год. И частично от принятого решения, а также от объема помощи может зависеть дальнейшая судьба валютного рынка. Однако, повторюсь, рынок уже избавился от деструктивного предновогоднего напряжения", — добавил Лесовой.

Как прогнозирует эксперт, с 15 по 21 января основные показатели рынка будут следующими:

на межбанке из-за активности регулятора курсовой коридор составит 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, колебания вряд ли превысят 0,3 грн;

на наличном рынке коридор валютных колебаний будет в пределах 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/доллар, ежедневные курсовые изменения не превысят 0,5-0,6 грн.

Напомним, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Плавное удорожание доллара сменилось быстрым ростом курса. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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