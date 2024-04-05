У Сумській області оголосили примусову евакуацію: деталі

Більшість дітей вже вивезли з 5-кілометрової прикордонної зони.

У Сумській області запроваджено примусову евакуацію сімей з дітьми у Середино-Будській та Великописарівській громадах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Вчора на Координаційному штабі було підтверджено і введено в дію наш спільний наказ з командувачем ОТУ "Сіверськ" щодо впровадження примусової евакуації дітей зі своїми батьками в Середино-Будській громаді і Великописарівській громаді", — наголосив він.

За його словами, станом на 5 квітня більшість дітей з батьками з 5-кілометрової зони евакуйовані. Наразі у Середино-Будській громаді перебуває близько 300 дітей, у Великописарівській — 80.

Нагадаємо, раніше в ОВА розповіли, чи є ризик прориву росіян до Сумської області. Нині близько п’яти населених прикордонних пунктів Сумщини "найбільше страждають від обстрілів".

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