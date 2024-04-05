У Міненерго оцінили ймовірність масових відключень світла

В Україні поки не планують масові відключення світла. Втім, невідомо, чого очікувати від ворога, а також які можуть бути наслідки можливих атак агресорки Росії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї країни. Але ми повинні розуміти, що ми не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними і успішними для них з, на жаль, наслідками для нас", - сказала вона.

За її словами, енергетики працюють цілодобово, аби відновити пошкоджену обстрілами енергосистему України. Зокрема, перш за все йдеться про відновлення об'єктів передавання електроенергії.

"Ворог атакує прицільно підстанції і об'єкти генерації також, але в основному системи передачі зараз під прицілом", - наголосила Гринчук.

Як повідомлялося, протягом минулої доби Росія атакувала енергооб'єкти в двох областях. Під удар потрапила інфраструктура у Харківській та Дніпропетровській областях.

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