В Минэнерго оценили вероятность массовых отключений света

В Украине пока не планируют массовые отключения света. Впрочем, неизвестно, чего ожидать от врага, а также, какие могут быть последствия возможных атак агрессорки России.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Пока речь не идет о введении графиков для всей страны. Но мы должны понимать, что мы не знаем планов врага и какими будут дальнейшие его атаки, насколько они будут масштабными и успешными для них с, к сожалению, последствиями для нас", — сказала она.

По ее словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную обстрелами энергосистему Украины. В частности, прежде всего речь идет о возобновлении объектов передачи электроэнергии.

"Враг атакует прицельно подстанции и объекты генерации тоже, но в основном системы передачи сейчас под прицелом", — подчеркнула Гринчук.

Как сообщалось, за прошедшие сутки Россия атаковала энергообъекты в двух областях. Под удар попала инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях.

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