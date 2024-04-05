В Минэнерго оценили вероятность массовых отключений света

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить энергосистему.
В Украине пока не планируют массовые отключения света. Впрочем, неизвестно, чего ожидать от врага, а также, какие могут быть последствия возможных атак агрессорки России.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
"Пока речь не идет о введении графиков для всей страны. Но мы должны понимать, что мы не знаем планов врага и какими будут дальнейшие его атаки, насколько они будут масштабными и успешными для них с, к сожалению, последствиями для нас", — сказала она.
По ее словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную обстрелами энергосистему Украины. В частности, прежде всего речь идет о возобновлении объектов передачи электроэнергии.
"Враг атакует прицельно подстанции и объекты генерации тоже, но в основном системы передачи сейчас под прицелом", — подчеркнула Гринчук.
Как сообщалось, за прошедшие сутки Россия атаковала энергообъекты в двух областях. Под удар попала инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях.