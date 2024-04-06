Зонд NASA впервые заглянул внутрь выброса плазмы из Солнца

Космический аппарат NASA сделал первое в своем роде наблюдение внутри КВМ, когда поток плазмы только вырвался из Солнца. То, что он нашел, стало настоящей сенсацией. Прибор WISPR солнечного зонда "Паркер" зафиксировал внутри КВМ четкие турбулентные вихри.

Об этом пишет Space.

Эти вихри представляют собой неустойчивость Кельвина – Гельмгольца (НКГ), как считают физики. По данным ученых, события НКГ возникают всякий раз, когда один участок быстро движущейся жидкости взаимодействует с другим. На Земле НКГ возникает в облаках, когда скорость ветра на одном конце облака отличается от скорости ветра на другом.

Физики считают, что НКГ существует в корональных выбросах массы Солнца, поскольку плазма двигается не так, как солнечный фоновый ветер. Но у ученых не было возможности проверить эту теорию, но благодаря зонду NASA это удалось.

Солнечный зонд "Паркер" был отправлен в космос для изучения Солнца 2018 года. Благодаря своей эллиптической орбите аппарату NASA погрузится в корону Солнца ближе, чем когда-либо. По сути это первый космический аппарат, который смог войти в верхний слой атмосферы нашей звезды на расстояние в 11,5 радиусов Солнца от его поверхности. Радиус Солнца составляет около 700 тысяч км.

Ранее ученые сообщили, что Солнце находится на пороге своей активной фазы – солнечного максимума. Об этом свидетельствует снимок, сделанный астрофотографом.

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