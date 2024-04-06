Зонд NASA вперше зазирнув усередину викиду плазми із Сонця

Раніше вчені не мали можливості спостерігати за явищами на Сонці.

Космічний апарат NASA зробив перші у своєму роді спостереження всередині КВМ, коли потік плазми тільки вирвався із Сонця. Те, що він виявив, стало справжньою сенсацією. Прилад WISPR сонячного зонда "Паркер" зафіксував всередині КВМ чіткі турбулентні вихори.

Про це пише Space.

Ці вихори являють собою нестійкість Кельвіна — Гельмгольца (НКГ), як вважають фізики. За даними вчених, події НКГ виникають щоразу, коли одна ділянка рідини, що швидко рухається, взаємодіє з іншою. На Землі НКГ виникає в хмарах, коли швидкість вітру на одному кінці хмари відрізняється від швидкості вітру на іншому.

Фізики вважають, що НКГ існує в корональних викидах маси Сонця, оскільки плазма рухається не так, як фоновий сонячний вітер. Але у вчених не було можливості перевірити цю теорію, але завдяки зонду NASA це вдалося.

Сонячний зонд "Паркер" відправили в космос для вивчення Сонця 2018 року. Завдяки своїй еліптичній орбіті апарату NASA зануриться в корону Сонця ближче, ніж будь-коли. По суті, це перший космічний апарат, який зміг увійти у верхній шар атмосфери нашої зірки на відстань в 11,5 радіусів Сонця від його поверхні. Радіус Сонця становить майже 700 тисяч км.

Раніше вчені повідомили, що Сонце перебуває на порозі своєї найактивнішої фази — сонячного максимуму. Про це свідчить знімок, який зробив астрофотограф.

Читайте також: