Более получаса в регионе звучали сирены.

В субботу, 6 апреля, в Запорожье раздался взрыв. В Запорожской области с 12:10 до 12:43 продолжалась воздушная тревога.

О взрывах в городе сообщили местные телеграммы-каналы и мониторинговые чаты.

"В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

В настоящее время местные власти информации о взрывах не прокомментировали. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Как сообщалось, вчера днем сегодня утром российские войска совершили мощные ракетные атаки на Запорожье. 5 апреля, армия РФ совершила две серии ракетных ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре, а на рассвете 6 апреля оккупанты атаковали промышленные предприятия.

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