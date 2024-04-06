У суботу, 6 квітня, у Запоріжжі пролунав вибух. У Запорізькій області від 12:10 до 12:43 тривала повітряна тривога.

Про вибухи в місті повідомили місцеві Телеграм-канали та моніторингові чати.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Наразі місцева влада інформації про вибухи не прокоментувала. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Як повідомлялося, вчора вдень на сьогодні зранку російські війська здійснили потужні ракетні атаки на Запоріжжя. 5 квітня, армія РФ здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі, а на світанку 6 квітня окупанти атакували промислові підприємства.

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