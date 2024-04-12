В Україні буде тепло, але дощитиме: де 13 квітня зіпсується погода

У регіонах - хмарно з проясненнями.

У суботу, 13 квітня, в Україні буде тепло. Температура повітря підніметься до +21°. Втім, в деяких регіонах очікуються дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу в регіонах буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, у північній частині України вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

В Україні вночі стовпчики термометрів показуватимуть 7-12° тепла. Вдень в областях повітря прогріється до 16-21° тепла. Втім, прохолодніше буде у Карпатах: вночі + 2-7°, а вдень +10-15°.

Погода в Києві

На Київщині та в столиці 13 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі - без опадів. Втім, вдень трохи дощитиме. Швидкість західного вітру 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря – 7-12° тепла, вдень – +16-21°. В Києві вночі температура становитиме близько 10° тепла, вдень +17-19°.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в квітні

Синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомила, чи випаде сніг у квітні. За її словами, повернення холоду, яке б призвело до снігу, вже не очікується.

Кандидатка географічних наук Віра Балабух розповіла, чого очікувати цієї весни. За її словами, квітень буде теплим. Середня місячна температура повітря в різних центрах коливається, у прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

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