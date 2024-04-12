В Украине тепло, но будет дождь: где 13 апреля испортится погода

В субботу, 13 апреля, в Украине будет тепло. Температура воздуха поднимется до +21°С. Впрочем, в некоторых регионах ожидается дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу в регионах облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. В северной части Украины днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

В Украине ночью столбики термометров будут показывать 7-12 тепла. Днем в областях воздух прогреется до 16-21° тепла. Впрочем, прохладнее будет в Карпатах: ночью +2-7 °, а днем +10-15 °.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице 13 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Впрочем, днем будет немного дождь. Скорость западного ветра 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 7-12° тепла, днем – +16-21°. В Киеве ночью температура будет около 10° тепла, днем +17-19°.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в апреле

Синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, выпадет ли снег в апреле. По ее словам, возвращение холода, которое привело бы к снегу, уже не ожидается.

Кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, чего ожидать этой весной. По ее словам, апрель будет теплым. Средняя лунная температура воздуха в разных центрах колеблется, в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и более.

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