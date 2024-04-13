Под Часовым Яром продолжаются ожесточенные бои — ISW

Позиционные бои продолжаются по всей линии фронта.

Об этом говорится в отчете ISW.

Под Временным Яром продолжались жестокие бои, однако подтвержденных изменений линии фронта нет.

В частности, российские милблогеры утверждали, что оккупанты продвигаются на окраины микрорайона Канал (восточный Часовой Яр) и в Калиновку от Богдановки (оба к северо-востоку от Часового Яра). В РФ также говорят, что части российской 98-й дивизии ВДВ наступают на юго-восточную окраину Часового Яра.

Бои также продолжались восточнее Часового Яра возле Ивановского и юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки.

Ранее аналитики сообщили, что главной причиной активизации российской авиации, сбрасывающей авиабомбы на позиции сил ВСУ, стал дефицит систем противовоздушной обороны. Это может стать решающим фактором захвата города Часовой Яр в Донецкой области.

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