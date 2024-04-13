День ангела 13 апреля: кого и как поздравлять с именинами

13 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 13 апреля

13 апреля 2024 года поздравьте с именинами Дмитрия, Георгия.

Дмитрий — имеет древнегреческое происхождение и означает "посвящённый Деметри". С детства мальчик отличается целеустремленностью, настойчивостью. Зачастую хорошо учится в школе. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером, умеющим общаться с другими людьми.

Георгий — происходит от древнегреческой мифологии и означает "земледелец". На первый взгляд мальчик может выглядеть настоящим меланхоликом. Он спокоен, не любит активных игр. Но во взрослом возрасте меняется, хотя и может сохранять тонкую натуру.

День ангела 13 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 13 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твою жизнь светом, радостью и вдохновением. Желаю, чтобы каждый день был полон добра и любви, а ангел-хранитель никогда не покидал тебя.

***

Пусть под крыльями своими

Тебя ангел бережет,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет.

***

С Днем Ангела! Пусть этот особый день принесет тебе мир и гармонию, а твой ангел всегда ведет тебя по пути истины и света. Желаю тебе безграничного счастья, здоровья и удачи во всех твоих начинаниях.

***

Пусть добрый Ангел хранит от зла,

Дарит счастье, душу согревает!

Тебе пожелаю я тепла,

Любви и удачи пожелаю.

Пусть долю всегда твою несет

На нежных крыльях радости и изобилия,

Да будет в жизни только хорошо все

И все обязательно в порядке!

***

Поздравление с Днем Ангела! Это отличный повод вспомнить о том, что рядом всегда есть невидимый защитник. Пусть он оберегает тебя от всех бед, дарит покой и уверенность в каждом шаге. Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и чистой, как небесная лазурь.

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