День ангела 13 квітня: кого та як вітати з іменинами

13 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 квітня

13 квітня 2024 року привітайте з іменинами Дмитра, Георгія.

Дмитро — має давньогрецьке походження і означає "присвячений Деметрі". Від дитинства хлопчик відрізняється цілеспрямованістю, наполегливістю. Часто добре вчиться в школі. В дорослому віці стає справжнім лідером, який вміє комунікувати з іншими людьми.

Георгій — походить від давньогрецької міфології і означає "землероб". На перший погляд хлопчик може виглядати справжнім меланхоліком. Він спокійний, не любить активних ігор. Але в дорослому віці змінюється, хоча і може зберігати тонку натуру.

День ангела 13 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 13 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом, радістю та натхненням. Бажаю, щоб кожен день був сповнений добра і любові, а ангел-хранитель ніколи не залишав тебе.

***

Нехай під крилами своїми

Тебе ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

З Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі мир і гармонію, а твій ангел завжди веде тебе шляхом істини і світла. Бажаю тобі безмежного щастя, здоров’я та успіхів у всіх твоїх починаннях.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тобі побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Вітання з Днем Ангела! Це чудовий привід згадати про те, що поруч завжди є невидимий захисник. Нехай він оберігає тебе від усіх бід, дарує спокій і впевненість у кожному кроці. Бажаю, щоб твоє життя було таким же яскравим і чистим, як небесна блакить.

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