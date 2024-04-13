День ангела 13 квітня: кого та як вітати з іменинами

13 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 13 квітня
13 квітня 2024 року привітайте з іменинами Дмитра, Георгія.
Дмитро — має давньогрецьке походження і означає "присвячений Деметрі". Від дитинства хлопчик відрізняється цілеспрямованістю, наполегливістю. Часто добре вчиться в школі. В дорослому віці стає справжнім лідером, який вміє комунікувати з іншими людьми.
Георгій — походить від давньогрецької міфології і означає "землероб". На перший погляд хлопчик може виглядати справжнім меланхоліком. Він спокійний, не любить активних ігор. Але в дорослому віці змінюється, хоча і може зберігати тонку натуру.
День ангела 13 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом, радістю та натхненням. Бажаю, щоб кожен день був сповнений добра і любові, а ангел-хранитель ніколи не залишав тебе.
***
Нехай під крилами своїми
Тебе ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
З Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі мир і гармонію, а твій ангел завжди веде тебе шляхом істини і світла. Бажаю тобі безмежного щастя, здоров’я та успіхів у всіх твоїх починаннях.
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Вітання з Днем Ангела! Це чудовий привід згадати про те, що поруч завжди є невидимий захисник. Нехай він оберігає тебе від усіх бід, дарує спокій і впевненість у кожному кроці. Бажаю, щоб твоє життя було таким же яскравим і чистим, як небесна блакить.
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