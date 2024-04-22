День ангела 22 апреля: кого и как поздравлять с именинами

22 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 22 апреля
22 апреля 2024 поздравьте с именинами Варфоломея, Виталия, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Клима, Луку, Остапа, Платона, Теодора (Федора).
Варфоломей – арамийское имя, которое означает "сын сына радости". В детстве мальчик достаточно решителен, а во взрослом возрасте становится деловым. Может разыгрывать слабого ради собственной выгоды.
Виталий происходит от латинского слова, которое переводится как "жизнеспособный". Основными чертами характера мальчика в детстве есть доброжелательность и гибкий ум. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, умеет получать от жизни то, чего хочет.
Всеволод – имя славянского происхождения, что означает "всевластный". Еще ребенком всегда стремится внимания от окружающих. Во взрослом возрасте становится отличным философом, хотя на него часто нападает лень.
Гавриила — древнеарамейское имя, означающее "оплот Бога". У маленького мальчика часто бывает слабая нервная система. Во взрослом возрасте он упорный, отличается высокими амбициями.
Дмитрий — имеет греческие корни и переводится как "плод земли". В детстве он может быть спокойным мальчиком. По натуре имеет аналитический разум. Во взрослом возрасте любит работать с людьми.
Клим — происходит от латинского слова, которое можно перевести как "мягкосердечный". Отличается добротой и жаждой знаний. Во взрослом возрасте инициативный и трудолюбивый.
Лука – греческое имя, означающее "свет". С детства отличается замкнутым характером, независимостью. Во взрослом возрасте становится семейным мужчиной, который больше всего ценит свою семью.
Остап — имеет греческие корни и означает "твердо стоящий". Уже в детстве видно, что этот мальчик прирожденный лидер. Но он никогда не ищет легкие пути. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Платон — в переводе с древнегреческого означает "широкоплечий". Мальчик вынослив, не имеет проблем со здоровьем. Во взрослом возрасте часто владеет аналитическим умом и уникальной памятью.
Теодор (Федор) — с латыни переводится как "посланник Бога". С детства настоящий интроверт, а потому может иметь мало друзей. Во взрослом возрасте становится прекрасным собеседником, умеющим выслушать.
День ангела 22 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
***
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
***
Поздравляю с Днем ангела и желаю ярких мечтаний, светлых надежд, замечательных идей, счастливых мгновений, веселых улыбок, радостных встреч, добрых вестей и хорошего настроения. Пусть каждый день, каждая минута несет вдохновение, любовь и победу!
***
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
***
Поздравляю с Днем ангела! Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Будь любима и пусть все твои желания, мечты обязательно сбываются!
Читайте также: