День ангела 22 квітня: кого та як вітати з іменинами

22 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 22 квітня

22 квітня 2024 року привітайте з іменинами Варфоломія, Віталія, Всеволода, Гаврила, Дмитра, Клима, Луку, Остапа, Платона, Теодора (Федора).

Варфоломій — арамійське ім'я, яке означає "син сина радості". В дитинстві хлопчик досить рішучий, а в дорослому віці стає діловим. Може розігрувати слабкого заради власної вигоди.

Віталій — походить від латинського слова, яке перекладається як "життєздатний". Основними рисами характеру хлопчика в дитинстві є доброзичливість та гнучкий розум. В дорослому віці стає цілеспрямованим, вміє отримувати від життя те, чого хоче.

Всеволод — ім'я слов'янського походження, що означає "всевладний". Ще дитиною завжди прагне уваги від тих, хто його оточує. В дорослому віці стає чудовим філософом, хоча на нього часто нападає лінь.

Гаврило — давньоарамейське ім'я, яке означає "оплот Бога". У маленького хлопчика часто буває слабка нервова система. В дорослому віці він завзятий, відрізняється високими амбіціями.

Дмитро — має грецьке коріння і перекладається як "плід землі". В дитинстві може бути спокійним хлопчиком. По натурі має аналітичний розум. В дорослому віці любить працювати з людьми.

Клим — походить від латинського слова, яке можна перекласти як "м'якосердий". Відрізняється добротою і жагою до знань. В дорослому віці ініціативний і працьовитий.

Лука — грецьке ім'я, яке означає "світло". Від дитинства відрізняється замкнутим характером, незалежністю. В дорослому віці стає сімейним чоловіком, який найбільше цінує свою родину.

Остап — має грецьке коріння і означає "твердо стоїть". Вже в дитинстві видно, що цей хлопчик природжений лідер. Але він ніколи не шукає легких шляхів. В дорослому віці стає комунікабельним.

Платон — у перекладі з давньогрецької означає "широкоплечий". Хлопчик витривалий, не має проблем зі здоров'ям. В дорослому віці часто володіє аналітичним розумом і унікальною пам'яттю.

Теодор (Федір) — з латині перекладається як "посланець Бога". Від дитинства справжній інтроверт, а тому може мати мало друзів. В дорослому віці стає прекрасним співрозмовником, який вміє вислухати.

День ангела 22 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 22 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Вітаю з Днем ангела та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов і перемогу!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!



***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються!

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