В Україні стане тепліше, але дощитиме: прогноз погоди на 25 квітня

У четвер, 25 квітня, в Україні стане тепліше. Втім, у деяких регіонах ще утримається дощова погода. Місцями - туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах - хмарно з проясненнями. В Україні вночі та вранці місцями туман. Це явище омине лише схід.

Вночі на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті будуть невеликі дощі. Вдень на заході, у Житомирській, Вінницькій, Київській областях невеликі дощі та подекуди грози. На решті території опадів не прогнозують.

Вночі температура повітря у західних областях становитиме +1-6°, а вдень підніметься до +9-14°. Тепліше буде на сході та південному сході - вночі 10-15° тепла, а вдень - 22-27° вище нуля. На решті території України вночі стовпчики термометрів покажуть +4-9°, а вдень +17-22°.

Прогноз погоди в Україні на добу 25 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та в області 25 квітня буде хмарно з проясненнями. В регіоні очікується невеликий дощ, а вдень навіть з грозою. Вночі та вранці місцями туман. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря – 4-9° тепла, вдень – +17-22°. В Києві вночі температура становитиме 6-8° тепла, вдень +18-20°.

Як повідомлялося, Україну знову накрив пил із Сахари. Він залишатиметься в атмосфері над країною до п'ятниці, 26 квітня, а потім відступить на схід. Атмосфера очиститься.

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