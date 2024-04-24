В Украине станет теплее, но пройдет дождь: прогноз погоды на 25 апреля

В четверг, 25 апреля, в Украине станет теплее. В некоторых регионах еще сохранится дождливая погода. Местами – туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах – облачно с прояснениями. В Украине ночью и утром местами туман. Это явление обойдет только восток.

Ночью на северо-востоке, в Прикарпатье и Закарпатье будут небольшие дожди. Днем на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской областях небольшие дожди и местами грозы. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Ночью температура воздуха в западных областях составит +1-6°, а днем поднимется до +9-14°. Теплее будет на востоке и юго-востоке – ночью 10-15° тепла, а днем – 22-27° выше нуля. На остальной территории Украины ночью столбики термометров покажут +4-9°, а днем +17-22°.

Прогноз погоды в Украине на сутки 25 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области 25 апреля будет облачно с прояснениями. В регионе ожидается дождь, а днем даже с грозой. Ночью и утром местами туман. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 4-9° тепла, днем – +17-22°. В Киеве ночью температура будет 6-8° тепла, днем +18-20°.

Как сообщалось, Украину снова накрыл пыль из Сахары. Он будет оставаться в атмосфере над страной до пятницы, 26 апреля, а затем отступит к востоку. Атмосфера очистится.

Читайте также: