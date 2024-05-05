Вночі у Харкові пролунали вибухи — Суспільне

Перед вибухами повідомляли про ракетну небезпеку у регіоні.
В ніч проти 5 травня у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє "Суспільне Харків".
У повідомленні вказується, що було чутно серію вибухів, які пролунали, ймовірно, за межами міста.
Моніторингові канали перед вибухами повідомляли про ракетну небезпеку у регіоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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