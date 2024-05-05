Ночью в Харькове раздались взрывы

Перед взрывами сообщалось о ракетной опасности в регионе.
В ночь на 5 мая в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Суспильное Харьков".
В сообщении указывается, что была слышна серия взрывов, прогремевших, вероятно, за пределами города.
Мониторинговые каналы перед взрывами сообщали о ракетной опасности в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что Россияне атаковали в Бериславе грузовик, который доставлял питьевую воду.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Днепропетровщину, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.
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