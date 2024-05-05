Астрологічний прогноз на 5 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна по-новому поглянути на старі проблеми.

Символ дня: вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий, волошковий.

Щасливе каміння дня: селеніт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: гомілки, стопи.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, легко діагностувати, а отже, простіше визначити схему лікування, проте по неї однаково необхідно звертатися до лікаря – самолікування неприпустиме.

Харчування дня: раціон цього дня має бути пісним, але водночас від цитрусових і картоплі необхідно відмовитися.

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

Дачні роботи дня: можна обрізати та щепити плодові дерева.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, які використовують чарівну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай є пророчими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження – вогкості, протягів, холодної води.

Цитата дня: "Успіх змушує людей ненавидіти тебе. Було б чудово насолоджуватися ним, не бачачи злість в очах тих, хто тебе оточує" (Мерилін Монро).

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