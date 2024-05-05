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Астрологический прогноз на 5 мая

Астрологический прогноз на 5 мая

Парусник - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно по-новому взглянуть на старые проблемы. 

Символ дня: Парусник. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, васильковый.

Счастливые камни дня: селенит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: голени, стопы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко диагностировать, а, значит, проще определить схему лечения, но за ней все равно необходимо обращаться к врачу – самолечение недопустимо

Питание дня: рацион в этот день должен быть постным, но при этом от цитрусовых и картофеля необходимо отказаться. 

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами. 

Дачные работы дня: можно обрезать и прививать плодовые деревья. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие волшебную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими, поэтому не стоит их игнорировать. 

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения – сырости, сквозняков, холодной воды. 

Цитата дня: «Успех заставляет людей ненавидеть тебя. Было бы прекрасно наслаждаться им, не видя злость в глазах тех, кто тебя окружает» (Мэрилин Монро).

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