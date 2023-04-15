Самые ожесточенные бои продолжаются за два города: последние новости с фронта от Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Бахмутском направлении россияне продолжают совершать наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, но успеха не имел. На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без изменений, признаки формирования наступательных группировок не выявлены. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил России. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", – отчитался Генштаб.

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