От чего зависит дата Пасхи

Католики и православная церковь рассчитывают эти дни по разным календарям, поэтому празднуют Воскресение Христа в разные даты.

Дата Пасхи меняется из года в год. Это связано с лунным календарем.

Об этом сообщает IFLScience.

Лунный календарь отличается от солнечного, используемого в повседневной жизни на Западе. По солнечному календарю один год измеряется одним оборотом Солнца вокруг Земли, что эквивалентно 365,2422 дням. Месячный же календарь базируется на лунных циклах фаз Луны, а лунный месяц длится примерно 29,5 дней. Полный год по лунному календарю составляет 354 дня и несколько часов, что в несколько раз короче солнечного года.

Дата Пасхи для западных христиан, в отличие от православных, приходится на первое воскресенье после первого полнолуния после северного весеннего равноденствия. Равноденствие обычно приходится на период с 19 по 22 марта. В этом году равноденствие пришлось на 20 марта, а следующая полная "Розовая Луна" взошла 6 апреля 2023 года. Поэтому датой Пасхального воскресенья григорианского календаря является первое воскресенье, которое последует после этого, а именно 9 апреля 2023 года. Что касается юлианского календаря, то дата празднования выпадает на 16 апреля 2023 года.

Смещение даты Пасхи происходит потому, что важно, чтобы Пасха воскресенье действительно приходилось на воскресенье. Страстная пятница, Страстная суббота, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник должны приходиться на определенные дни недели.

Пасха следует за лунным календарем, в отличие от Рождества, это связано с тем, что он имеет корни в Песах, важном еврейском празднике, отмечающий освобождение еврейского народа из рабства в Египте. Поскольку еврейский календарь основан на лунных циклах, Пасха также следует этой тенденции.

В Украине традиционно Пасха является большим государственным праздником, поэтому всегда имеет дополнительный выходной в понедельник. Если не будет продлено военное положение, украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 апреля.

Пролетаем с выходным на Пасху, но имеем новую традицию: что там по праздникам

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