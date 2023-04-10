Від чого залежить дата Великодня

Католики та православна церква вираховують ці дні за різними календарями, тому святкують Воскресіння Христа в різні дати.

Дата Великодня змінюється з року в рік. Це пов'язано з місячним календарем.

Про це повідомляє IFLScience.

Місячний календар відрізняється від сонячного, який використовується у повсякденному житті на Заході. За сонячним календарем один рік вимірюється одним обертом Сонця навколо Землі, що еквівалентно 365,2422 дня. Натомість місячний календар базується на місячних циклах фаз Місяця, а місячний місяць триває приблизно 29,5 днів. Повний рік за місячним календарем становить 354 дні і кілька годин, що в кілька разів коротше, ніж сонячний рік.

Дата Великодня для західних християн, на відміну від православних, припадає на першу неділю після першого повного місяця після північного весняного рівнодення. Рівнодення зазвичай припадає на період від 19 до 22 березня. Цього року рівнодення припало на 20 березня, а наступний повний "Рожевий Місяць" зійшов 6 квітня 2023 року. Тому датою Великодньої неділі григоріанського календаря є перша неділя, що настане після цього, а саме 9 квітня 2023 року. Щодо юліанського календаря, то дата святкування припадає на 16 квітня 2023 року.

Зсув дати Великодня відбувається тому, що важливо, щоб Великодня неділя насправді припадала на неділю. Страсна п'ятниця, Страсна субота, Великодня неділя і Великодній понеділок повинні припадати на певні дні тижня.

Великдень слідує за місячним календарем, на відміну від Різдва, це пов'язано з тим, що він має коріння в Песах, важливому єврейському святі, яке відзначає визволення єврейського народу з рабства в Єгипті. Оскільки єврейський календар заснований на місячних циклах, Великдень також слідує цій тенденції.

В Україні традиційно Великдень є великим державним святом, а тому завжди має додатковий вихідний у понеділок. Якщо не буде продовжено воєнний стан, українці відпочиватимуть 15, 16 та 17 квітня.

Пролітаєм із вихідним на Великдень, але маєм нову традицію: що там по святах

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