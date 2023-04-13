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Боррель висловився про моторошне відео страти українського військовополоненого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Боррель висловився про моторошне відео страти українського військовополоненого

Фото: Associated Press

Усі виконавці та пособники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності, заявив посадовець ЄС.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував жахливе відео зі стратою українського військового в полоні загарбників. 

Боррель опублікував у Twitter пост із коментарем чергового злочину армії РФ.  

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!", - написав він. 

Нагадаємо, пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову, зафільмувавши це. Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на черговий злочин країни-агресорки Росії.

ТСН.ua зібрав реакцію української влади, світу та все, що відомо про кричущий злочин російської армії.

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Дата публікації
Перегляди
1443
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