Боррель висловився про моторошне відео страти українського військовополоненого

Усі виконавці та пособники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності, заявив посадовець ЄС.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував жахливе відео зі стратою українського військового в полоні загарбників.

Боррель опублікував у Twitter пост із коментарем чергового злочину армії РФ.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!", - написав він.

Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account.



We will stand with Ukraine for as long as it takes!#accountability — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023

Нагадаємо, пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову, зафільмувавши це. Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на черговий злочин країни-агресорки Росії.

ТСН.ua зібрав реакцію української влади, світу та все, що відомо про кричущий злочин російської армії.

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