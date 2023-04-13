Астрологічний прогноз на 13 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: агресивними можуть стати навіть спокійніші люди – їх можуть здолати спокуси та інстинкти, тому необхідно зберігати спокій, а до оточуючих виявляти максимальне терпіння.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, медовий, апельсиновий, горобиновий, бурштиновий.

Щасливого каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: усі захворювання цього дня пов'язані з ослабленням імунітету, тому важливо берегтися – особливо це стосується простудних та вірусних захворювань.

Харчування дня: від м'яса та риби необхідно відмовитися на користь молочних продуктів, овочів, фруктів та горіхів.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: працювати бажано з наземною частиною рослин, коріння – щоб уникнути травмування – краще не чіпати.

Магія та містика дня: можна виставляти захист проти чужої заздрості та злості.

Сни дня: будь-який сюжет снів потрібно сприймати з точністю навпаки.

Табу дня: не можна ні з ким конфліктувати, краще відійти вбік і дати ворогові захлинутися власною злістю.

Цитата дня: "Як багато справ вважалися неможливими, доки вони не були здійснені"(Пліній-старший).

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