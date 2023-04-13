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Астрологический прогноз на 13 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
634
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: агрессивными могут стать даже самые спокойные люди – их могут одолеть соблазны и инстинкты, поэтому необходимо сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять максимальное терпение. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, медовый, апельсиновый, рябиновый, янтарный. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: все заболевания этого дня связаны с ослаблением иммунитета, поэтому важно беречься – особенно это касается простудных и вирусных заболеваний. 

Питание дня: от мяса и рыбы необходимо отказаться в пользу молочных продуктов, овощей, фруктов и орехов. 

Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки. 

Дачные работы дня: работать желательно с наземной частью растений, корни – во избежание травмирования – лучше не трогать. 

Магия и мистика дня: можно выставлять защиту против чужой зависти и злобы.

Сны дня: любой сюжет снов нужно воспринимать с точностью до наоборот. 

Табу дня: нельзя ни с кем конфликтовать, лучше отойти в сторону и дать неприятелю захлебнуться собственной злобой. 

Цитата дня: "Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены" (Плиний-старший).

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Дата публикации
Просмотры
634
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