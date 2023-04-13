В Киевской области во дворе дома держали тигра

Хищнику уже ищут новый дом за границей с достойными условиями.

В Киевской области эвакуировали тигра в Центр спасения диких животных. Он жил на частной территории, пока владельцы не поняли, что животному необходимо изменить условия жизни на более комфортные.

Об этом инормирует UAnimals.

"Этот тигр жил в частной собственности. Но хозяева поняли, что ему необходимы соответствующие условия для нормальной жизни, поэтому отдали тигра в Центр спасения", — говорится в сообщении.

Для хищника уже ищут новый дом за границей с достойными условиями, но пока он находится в Центре реабилитации.

Как известно, в дикой природе постоянно сокращается число тигров, за последний век их количество уменьшилось в 25 раз. Эти животные занесены в Красную книгу, охота на тигров и их отлов запрещены с середины прошлого столетия.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейские разоблачили мужчину и женщину, которые в режиме онлайн продавали экзотических животных из Красной книги. Теперь злоумышленникам грозит 5-8 лет лишения свободы.

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