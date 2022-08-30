В Киеве разоблачили торговцев тиграми

Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Киеве полицейские разоблачили мужчину и женщину, которые с помощью Интернета и соцсетей продавали экзотических животных, занесенных в Красную книгу.

Как сообщила ТСН.ua пресс-секретарь ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис, правоохранители провели у сообщников обыски и обнаружили около 400 животных.

"Среди них были тигры, питоны, обезьяны, тараканы, крошечная пума и другие представители фауны", — сообщила нам представитель полиции.

Разоблачили продавцов следователи Оболонского управления полиции Киева совместно с работниками Департамента киберполиции и под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры.

Как рассказал временный исполняющий обязанности начальника Оболонского управления полиции Сергей Бондарь, во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили несколько объявлений о продаже животных, средой обитания которых является дикая природа и которые занесены в Красную книгу.

Также читайте Во Львове просят волонтеров помочь с выгулом собак, эвакуированных из разных регионов Украины

"Установлено, что 36-летняя женщина и 35-летний мужчина реализовывали животных через сайт и социальные сети. По определению суда мы провели 5 обысков на конспиративных и личных квартирах фигурантов, где обнаружили около 400 животных разных видов. К проведению следственных действий были привлечены также специалисты Государственной экологической инспекции и столичного зоопарка.

Правоохранители вместе со специалистами установили, что животные содержатся в неволе в условиях, не соответствующих их биологическим и индивидуальным особенностям, тем самым подвергаются жестокому обращению с ними. В частности, было обнаружено, что в некоторых вольерах нарушены санитарно-гигиенические нормы, травоядные и хищные животные содержатся в соседних клетках в одном помещении, а некоторые из них обезвожены и истощены. Также во время обысков было обнаружено множество ветеринарных документов с признаками подделки и пустые бланки документов на животных.

По данному факту следователи начали два уголовных производства: по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными совершенное с особой жестокостью или в отношении двух и более животных и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершены по предварительному сговору группой лиц.

Полицейские по согласованию Оболонской окружной прокуратуры готовят сообщение фигурантам о подозрении и ходатайстве в суд об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет с конфискацией животных.

Правоохранители изъяли диких и экзотических животных, они находятся на содержании в столичном зоопарке.

Напомним, из-под обстрелов в Николаевской области эвакуировали несколько сотен коров, не обошлось без потерь.

Читайте также: