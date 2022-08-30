У Києві викрили торговців тиграми

Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

У Києві поліцейські викрили чоловіка та жінку, які за допомогою Інтернета та соцмереж продавали екзотичних тварин, занесених до Червоної книги.

Як повідомила ТСН.ua речниця ГУНП в м.Києві Юлія Гірдвіліс, правоохоронці провели у спільників обшуки та виявили близько 400 тварин.

"Серед них були тигри, пітони, мавпи, таргани, малесенька пума та інші представники фауни", - повідомила нам речниця поліції.

Викрили продавців слідчі Оболонського управління поліції Києва спільно з працівниками Департаменту кіберполіції та під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Оболонського управління поліції Сергій Бондар, під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили декілька оголошень щодо продажу тварин, середовищем існування яких є дика природа і які занесені до Червоної книги.

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"Встановлено, що 36-річна жінка та 35-річний чоловік реалізовували тварин через сайт та соціальні мережі. За ухвалою суду ми провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів. До проведення слідчих дій були залучені також спеціалісти Державної екологічної інспекції та столичного зоопарку".

Правоохоронці разом зі спеціалістами встановили, що тварини утримуються у неволі в умовах, які не відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям, тим самим піддаються жорстокому поводженню з ними. Зокрема було виявлено, що в деяких вольєрах порушені санітарно-гігієнічні норми, травоїдні та хижі тварини утримуються у сусідніх клітках в одному приміщенні, а деякі з них зневоднені та виснажені. Також під час обшуків було виявлено безліч ветеринарної документації з ознаками підробки та пусті бланки документів на тварин.

За даним фактом слідчі розпочали два кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами вчинене з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Поліцейські за погодження Оболонської окружної прокуратури готують повідомлення фігурантам про підозру та клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років з конфіскацією тварин.

Наразі правоохоронці вилучили диких та екзотичних тварин, вони перебувають на утриманні у столичному зоопарку.

Нагадаємо, з-під обстрілів на Миколаївщині евакуювали кілька сотень корів, не минулося без втрат.

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