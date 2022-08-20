Підозрюють сказ: у Житомирській області померла 25-річна жінка

Попередньо лікарі встановили діагноз – підозра на сказ, але остаточний висновок буде після отримання результату лабораторного аналізу.

Про це "Суспільне" розповів головний лікар Бердичівської центральної міської лікарні Анатолій Сова.

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За словами Анатолія Сови, 18 серпня після обіду машиною швидкої допомоги жінку доправили до інфекційного відділення лікарні з підозрою на коронавірус – у пацієнтки була висока температура. Жінка перебувала під спостереженням, і після того, як за кілька годин в неї розпочалися інші клінічні прояви, її перевели до реанімаційного відділення.

"У пацієнтки з’явилися клінічні ознаки – акрофобія, тобто жінка боялася будь-якого потоку повітря, значне слиновиділення, водобоязнь. Тобто це класичні клінічні ознаки, але офіційний діагноз буде після того, як ми зробимо розтин і матеріали передамо на вірусологічну лабораторію до Житомира", – сказав Анатолій Сова.

Головний лікар розповів, що зі слів чоловіка померлої, ще в червні місяці під час відпочинку на водоймі жінку за руку вкусив собака. За медичною допомогою вона не зверталася. Перші прояви хвороби у вигляді високої температури з’явилися 17 серпня.

Результати аналізу, за яким буде остаточно встановлений діагноз, орієнтовно будуть в

Загалом про померлу жінку відомо, що вона проживала з чоловіком та двома дітьми в одному з будинків на території дачного масиву Бердичівського району. Родина переїхала до Житомирської області після початку повномасштабних військових дій з південних районів України.

Нагадуємо, що ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність, єдиний шанс попередити хворобу після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести імуноглобулін проти сказу.

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