На Київщині у дворі будинку тримали тигра

У Київській області евакуювали тигра до Центру порятунку диких тварин. Він мешкав на приватніій території, поки власники не зрозуміли, що тварині необхідно змінити умови життя на більш комфортні.

Про це інформує UAnimals.

"Цей тигр жив у приватній власності. Але господарі зрозуміли, що йому необхідні відповідні умови для нормального життя, тому віддали тигра до Центру порятунку", - йдеться в повідомленні.

Для хижака вже шукають новий дім за кордоном із гідними умовами, але поки що він перебуває в Центрі на реабілітації.

Як відомо, у дикій природі невпинно скорочується численність тигрів, за останнє століття їхня кількість зменшилася в 25 разів. Ці тварини занесені в Червону книгу, полювання на тигрів і їх відлов заборонені з середини минулого століття.

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліцейські викрили чоловіка та жінку, які в режимі онлайн продавали екзотичних тварин із Червоної книги. Тепер зловмисникам загрожує 5-8 років позбавлення волі.

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