Где смотреть богослужение на Пасху: онлайн-трансляции

В воскресенье, 16 апреля, в 163 религиозных сооружениях Киева будет отмечаться главный праздник православных христиан — Пасха.

В каждом из районов столицы есть храмы и церкви, куда проживающие неподалеку киевляне несут пасхальные корзины. Но по желанию в этот день можно посетить главные храмы города.

Свято-Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 6)

Андреевскую церковь (Андреевский спуск, 23)

Свято-Владимирский собор (бульв. Шевченко, 20)

Свято-Михайловский Выдубицкий монастырь (улица Выдубицкая, 40)

Церковь Святого Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12)

Праздничные молебны в киевских храмах запланированы вечером 15 апреля и утром 16 апреля.

Глава КМВА Сергей Попко обнародовал предварительный график молебнов в храмах на Пасху:

15 апреля — в период с 15.00 до 23.00

16 апреля — в период с 05.00 до 18.00

Кроме того, ночью главные закрытые богослужения будут транслироваться онлайн по центральным телеканалам, а также на интернет-платформе ПЦУ в YouTube и в Facebook.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний на Пасху проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Однако верующих просят по возможности просмотреть богослужение онлайн, а в случае присутствия в храме не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Украине традиционно Пасха является большим государственным праздником, поэтому всегда есть дополнительный выходной в понедельник. Если не будет продлено военное положение, украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 апреля.

Читайте также: