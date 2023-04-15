В Николаеве к 11,5 годам приговорили предателя, наводил "Калибры" по городу

Суд назначил 11,5 лет лишения свободы корректировщику, который наводил российские ракеты "Калибр" на Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя "МГБ ДНР".

Злоумышленник собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Предатель пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали предателя в начале августа прошлого года в ходе контрдиверсионных мер в Николаевской области.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, в Николаеве к 15 годам лишения свободы приговорен информатор оккупационной армии. Предатель корректировал ракетные удары по городу, сообщал о местах дислокации воинов ВСУ и радовался убийствам защитников.

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