ЗСУ знищили черговий "аналоговнєт" танк росіян Т-90 "Прорив"

Українські захисники знищили ще один новітній російський танк — Т-90 "Прорив".

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його слвоами, ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 12 окупантів, ще 44 ворога залишились пораненими. Крім того, українські захисники знищили російські БМП-1, які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

"За минулу добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції по реактивній і ствольній артилерії", - повідомив Череватий.

Нагадаємо, у передмісті російського міста Казань в районі танкового полігону у суботу, 15 квітня, пролунав потужний вибух. На місці видно чорний дим.

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