ВСУ уничтожили очередной "аналоговнет" танк россиян Т-90 "Прорыв"

Украинские защитники уничтожили еще один новейший российский танк — Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ отправили на "концерт Кобзона" 12 оккупантов, еще 44 врага остались ранеными. Кроме того, украинские защитники уничтожили российские БМП-1, снятые с вооружения, а также артиллерийский тягач.

"За минувшие сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции по реактивной и ствольной артиллерии", — сообщил Череватый.

Напомним, в пригороде российского города Казань в районе танкового полигона в субботу, 15 апреля, раздался мощный взрыв. На месте виден черный дым.

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