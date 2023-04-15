Великдень 2023: онлайн-трансляція богослужіння ПЦУ

Через комендантську годину вільний доступ вірян до храмів неможливий.
Сьогодні, 16 квітня, в Україні - Великдень.
У Києві Православна церква України проведе святкове богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі, а також в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Богослужіння на Великдень у Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі розпочалося о 23:00 15 квітня і триватиме до 4:00 ранку 16 квітня.
Також богослужіння відбудеться у неділю о 9:00. На території Михайлівського золотоверхого монастиря є ще Академічний храм, в якому також від 6:00 16 квітня будуть звершуватися богослужіння.
У Києво-Печерській лаврі в Успенському соборі служба почалася 16 квітня о 6:00.
Як повідомили раніше у КМДА, у Києві люди, які прийдуть на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч.
Залишати храми і перебувати на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено. У КМДА зазначили, що під час оголошення повітряної тривоги священнослужителі і відвідувачі мають обов’язково перейти до бомбосховища.
На територіях, де небезпечно та тривають бойові дії, служби відбуватимуться в залежності від ситуації.
Також усі охочі можуть подивитися служби онлайн. Зробити це можна на Youtube-каналі ПЦУ та на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.
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