Великдень 2023: онлайн-трансляція богослужіння ПЦУ

Сьогодні, 16 квітня, в Україні - Великдень.

У Києві Православна церква України проведе святкове богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі, а також в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Богослужіння на Великдень у Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі розпочалося о 23:00 15 квітня і триватиме до 4:00 ранку 16 квітня.

Також богослужіння відбудеться у неділю о 9:00. На території Михайлівського золотоверхого монастиря є ще Академічний храм, в якому також від 6:00 16 квітня будуть звершуватися богослужіння.

У Києво-Печерській лаврі в Успенському соборі служба почалася 16 квітня о 6:00.

Як повідомили раніше у КМДА, у Києві люди, які прийдуть на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч.

Залишати храми і перебувати на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено. У КМДА зазначили, що під час оголошення повітряної тривоги священнослужителі і відвідувачі мають обов’язково перейти до бомбосховища.

На територіях, де небезпечно та тривають бойові дії, служби відбуватимуться в залежності від ситуації.

Також усі охочі можуть подивитися служби онлайн. Зробити це можна на Youtube-каналі ПЦУ та на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.

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