М’ясник замість ягняти зарізав чоловіка: як це сталося

Під час забою тварини у хліві чоловік отримав смертельний удар ножем в груди.
У суботу, 15 квітня, в повіті Долж на південному заході Румунії стався нещасний випадок під час забою ягняти. 49-річний чоловік із міста Геороку-Маре випадково вдарив різницьким ножем у груди 45-річного чоловіка з того ж населеного пункту.
Про це повідомляє news.ro з посиланням на місцеву поліцію.
Потерпілого внаслідок удару різника доставили до медичного закладу, де він, на жаль, згодом помер.
Поліцейські на місці події опитали свідків, серед яких були члени сім'ї загиблого чоловіка. Вони підтвердили, що удар ножем був ненавмисним.
У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками вчинення ненавмисного вбивства і продовжують слідчі дії для встановлення точних обставин події.
Нагадаємо, раніше на бійні на північній околиці китайського Гонконга, 61-річний м'ясник помер, намагаючись зарізати свиню.
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