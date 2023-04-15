М’ясник замість ягняти зарізав чоловіка: як це сталося

Під час забою тварини у хліві чоловік отримав смертельний удар ножем в груди.

У суботу, 15 квітня, в повіті Долж на південному заході Румунії стався нещасний випадок під час забою ягняти. 49-річний чоловік із міста Геороку-Маре випадково вдарив різницьким ножем у груди 45-річного чоловіка з того ж населеного пункту.

Про це повідомляє news.ro з посиланням на місцеву поліцію.

Потерпілого внаслідок удару різника доставили до медичного закладу, де він, на жаль, згодом помер.

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Поліцейські на місці події опитали свідків, серед яких були члени сім'ї загиблого чоловіка. Вони підтвердили, що удар ножем був ненавмисним.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками вчинення ненавмисного вбивства і продовжують слідчі дії для встановлення точних обставин події.

Нагадаємо, раніше на бійні на північній околиці китайського Гонконга, 61-річний м'ясник помер, намагаючись зарізати свиню.

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