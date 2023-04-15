Що готують та їдять на Паску у різних країнах світу: традиційні та незвичайні страви

Про традиційні страви на Паску в Німеччині, Польщі, Франції, Іспаніїв матеріалі ТСН.ua

Попри те, що святкові традиції у різних народів відрізняються, одне з головних християнських свят, Великдень прийнято відзначати багатим святковим столом, який повинен бути смачним та символічним. Розповідаємо, які традиційні та незвичайні для нас пасхальні страви готують у різних країнах

Що готують на Паску в Німеччині

Святкування Великодня у Німеччині розпочинає з четверга. Його називають «зелений четвер», і їдять у цей день зелені супи та соуси, шпинат, петрушку, цибулю. У Страсну п'ятницю їдять звичайно рибу.

Суп із семи трав - традиційна страва у Великий четврег

А в неділю на пасхальний стіл готують м'ясні страви: баранину, смаженого ягня. Бранденбурзьке ягня (Brandenburger Lammfleisch) - це нарізана кубиками баранина з цибулею, яка традиційно подається із зеленою квасолею та картоплею.

Рецепт великоднього пирога, який готують німці схожий на рецептуру нашої паски. Тісто замішують на молоці, додають багато яєць та родзинок. Потім заплітають його у вигляді коси й запікають в овальній формі.

Торт у вигляді ягняти (Lammkuchen) на Великдень у Німеччині – звичайна справа.

Торт у вигляді ягнати

Що готують на Великдень у Польщі

Біла ковбаса, житній суп, маковий рулет та сирний пиріг — традиційні страви на пасхальні дні у Польші.

Великдень – свято копченого м'яса та шинки, центральне місце на великодньому столі посідає біла ковбаса. Це некопчена рубана свиняча ковбаса у натуральній оболонці, приправлена ​​сіллю, чорним перцем, часником та майораном. І в традиційному супі, який називається «журек», і в великодньому кошику, як правило, є варена біла ковбаса.

Біла ковбаса на Паску в Польщі

На Великдень обов'язково готується "бабка" (торт із дріжджового тіста): традиційний рецепт для багатих сімей рекомендував використовувати не менше 60 яєць для його приготування. Іноді до бабки додають ромовий сироп або прикрашають глазур'ю, але в традиційній бабці не повинно бути начинки.

Бабка - традиційниа паска у Польщі

Ще У Польщі на Великдень обов'язково печуть мазурок. Цей плоский пиріг готують із різних видів тіста прикрашенний мармеладом, шоколадною глазур'ю, сухофруктами чи горіхами.

Мазурек на Великдень у Польщі

Що їдять на Паску у Франції

Традиційна пасхальна страва - L'Agneau Pascal (Великоднє ягня). Ягня символізує одночасно і жертвопринесення Христа та початок нового життя. Ягнят печуть із тіста. У кожній сім'ї є старовинна керамічна форма, у якій випікають цей символ.

Ягня - символ Паски у Франції

Традиційного великоднього десерту чи випічки як паски немає, переважно їдять шоколадні ласощі, яйця.

Шоколадні ласоцщі на Великдень у Франції

Що на Паску їдять в Іспанії

Всі іспанці люблять torrijas/торріхас -- це знайомі нам грінки, вимочені в солодкому молоці або вині з додаванням спецій та меду та обсмажені на оливковій олії.

Пасхальна випічка в іспанців - це Mona de Pascua, круглий кекс, оздоблений кольоровим пір'ям. Прикрашає його кожна господиня як хоче, зазвичай шоколадними фігурками, солодкими кульками, горіхами чи меренгами.

Пасхальна випічка іспанців

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