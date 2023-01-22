На промисловій бійні свиня убила м’ясника, який хотів її зарізати

Після нападу тварини працівник бійні отримав рану від 40-сантиметрового тесака, який тримав у руці.

На бійні Sheung Shui, що на північній околиці китайського Гонконга, 61-річний м'ясник помер, намагаючись зарізати свиню.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поліцію міста.

Працівник бійні збирався вбити свиню, яку він уже оглушив електрошокером, але вона несподівано отямилася, кинулася на м’ясника і повалила його на землю. В результаті м’ясник

отримав рану на лівій нозі від 40-сантиметрового тесака, який тримав у руці.

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Потерпілого виявив його колега, його доставили до лікарні, а пізніше констатували смерть.

У поліції повідомили, що причина смерті достовірно не встановлена.

Міське управління праці розпочало розслідування цього випадку.

“Ми завершимо розслідування якнайшвидше, щоб встановити причину інциденту, з’ясувати відповідальність виконавців і рекомендувати заходи щодо покращення. У разі порушення законодавства про охорону праці ми будемо вживати заходів відповідно до законодавства”, – сказав представник відомства.

Міський відділ харчової та екологічної гігієни, який керує забійними пунктами, висловив свої співчуття родині чоловіка.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки помер пацієнт, якому під час історичної операції було пересаджене серце генетично модифікованої свині. 57-річний Девід Беннет зі свинячим серцем прожив лише два місяці.

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