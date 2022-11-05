У Китаї почали розводити свиней у 26-поверхових хмарочосах

Рішення китайської влади будувати такі мегасвиноферми було ухвалене на тлі стрімкого зростання попиту на свинину в усьому світі.

У китайському місті Ечжоу в центральній провінції Хубей компанія Zhong Xin Kai Wei Modern Breeding Company прийняла перших 3700 племінних свиней у своїй 26-поверховій бетонній вежі.

Про це повідомляє видання Le Monde з посиланням на відео, опубліковане у китайській соціальній мережі Weibo.

“Це найвища і найбільша свиноферма у світі, де влітку дує прохолодний вітерець, а взимку тепле повітря”, — сказав віце-президент компанії Лінь Цзінь.

Ці хмарочоси для свиней постійно вентилюються, мають приблизно 30 000 точок годівлі та шість величезних ліфтів, здатних перевозити 240 свиней одночасно. Усім керують дистанційно з кімнати управління.

Компанія також намагається створити модель циклічного виробництва, яка включала б високотемпературну (незалежну від кисню) установку анаеробного бродіння, яка могла б виробляти до 120 000 кубометрів біогазу на день з гною.

Після очищення від сірки цей біогаз можна використовувати для виробництва електроенергії. Ця місцева енергія допоможе “зберігати свиней у теплі, забезпечувати гарячою водою для миття тварин, щоб забезпечити їхнє здоров’я, та водночас скоротити шкідливі викиди”.

Спорудження таких хмарочосів для свиней має дві причини. По-перше, влада Китаю прагне скоротити використання землі для сільського господарства. Іншою причиною є стрімке зростання попиту на свинину в усьому світі.

Проект вартістю майже $500 мільйонів стартував два роки тому. Протягом цього часу мегасвиноферми постійно розвивалися, заохочувані китайським урядом, який прагне досягти продовольчої автономії країни.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, спровоковану Росією, загальні збитки України в сільському господарстві вже становлять 4,3 мільярда доларів.

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