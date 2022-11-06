Окупанти з "ДНР" визнали ефективну роботу Збройних сил України

Так званий "депутат" з "ДНР" назвав ефективною контрбатарейну тактику ЗСУ на Донеччині.

"Депутат парламенту" так званої "ДНР", російський колаборант Андрій Баєвський заявив, що тактика контрбатарейної боротьби Збройних сил України – дуже ефективна, через що українських артилеристів складно виявити й знищити.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Збройні Сили України за час конфлікту на Донбасі змінили тактику контрбатарейної боротьби на роботу одиночними знаряддями, що ускладнює завдання зі знищення їхніх вогневих позицій", – заявив Баєвський.

За словами окупанта, така тактика знижує втрати серед артилеристів ЗСУ. А саме знищення артилерії залишається пріоритетною метою на лінії зіткнення.

Ситуація на Донеччині

Армії Росії зазнає величезних втрат на Авдіївському напрямку. За словами речника Східного угрупування військ Сергія Череватого, росіяни не забирають своїх загиблих солдатів. Всі поля покриті тілами і стоїть трупний сморід.

Максимальні сили окупанти сконцентрували на Бахмутському напрямку. Росіяни вже чотири місяці намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині.

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що на Донецькому напрямку окупанти відступають дуже повільно через недостатню кількістю засобів, які мають ЗСУ.

Аналітики з Інституту війни вважають, що російські військові намагаються використати мобілізований персонал, щоб відновити наступ на Донеччині.

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