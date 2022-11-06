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Курс валют в Україні на 6 листопада: скільки коштують долар і євро

Автор
Денькович Ярослава
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Курс валют в Україні на 6 листопада: скільки коштують долар і євро

Фото: pixabay.com

Курс долара та євро не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.

У неділю, 6 листопада долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,5 грн, а за євро просять 39,5 грн.  

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін". 

Курс НБУ:

  • долар: продаж – 36,5;
  • євро: продаж – 35,6.

Курс ПриватБанка:

  • долар: купівля – 39,4; продаж – 39,9;
  • євро: купівля – 38,2; продаж – 39,2

Нагадаємо, НБУ пом'якшив обмеження для волонтерів та благодійних фондів – купувати товари за кордоном стане простіше.

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Дата публікації
Перегляди
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