Курс валют в Україні на 6 листопада: скільки коштують долар і євро

Курс долара та євро не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.
У неділю, 6 листопада долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,5 грн, а за євро просять 39,5 грн.
Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".
Курс НБУ:
- долар: продаж – 36,5;
- євро: продаж – 35,6.
Курс ПриватБанка:
- долар: купівля – 39,4; продаж – 39,9;
- євро: купівля – 38,2; продаж – 39,2
Нагадаємо, НБУ пом'якшив обмеження для волонтерів та благодійних фондів – купувати товари за кордоном стане простіше.
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