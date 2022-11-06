Курс валют в Украине на 6 ноября: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара и евро существенно не изменился по сравнению с предыдущим днем.

В воскресенье, 6 ноября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,5 грн, а за евро просят 39,5 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

доллар: продажа – 36,5;

евро: продажа – 35,6.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,4; продажа – 39,9;

евро: покупка – 38,2; продажа – 39,2

Напомним, НБУ смягчил ограничения для волонтеров и благотворительных фондов – покупать товары за границей станет проще.

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