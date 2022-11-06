У Києві та семи областях триває відключення світла: графіки

Обмеження споживання необхідні, аби зменшити навантаження на електромережі.
У неділю, 6 листопада, введено в дію графіки погодинних відключень у дев'яти регіонах: у Києві та семи областях України.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Зазначається, що диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачіву таких регіонах:
- Київ,
- Київська область,
- Чернігівська область,
- Черкаська область,
- Житомирська область,
- Сумська область,
- Харківська область,
- Полтавській область.
У компанії наголошують, що обмеження споживання необхідні, зокрема, для зменшення навантаження на мережі та задля уникнення повторних аварій.
"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", - йдеться у повдомленні.
Графіки відключення на 6 листопада можна знайти на сайтах обленерго або на сайті Міністерства енергетики.
Нагадаємо, в "Укренерго" прогнозуюь, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово атакувала армія РФ.
Наразі в Україні діють два режими відключень - плановий та аварійний. Перший режим застосовується за заздалегідь спланованими графіками. Натомість аварійні відключення неможливо передбачити.
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