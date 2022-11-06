У Києві та семи областях триває відключення світла: графіки

У неділю, 6 листопада, введено в дію графіки погодинних відключень у дев'яти регіонах: у Києві та семи областях України.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачіву таких регіонах:

Київ,

Київська область,

Чернігівська область,

Черкаська область,

Житомирська область,

Сумська область,

Харківська область,

Полтавській область.

У компанії наголошують, що обмеження споживання необхідні, зокрема, для зменшення навантаження на мережі та задля уникнення повторних аварій.

"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", - йдеться у повдомленні.

Графіки відключення на 6 листопада можна знайти на сайтах обленерго або на сайті Міністерства енергетики.

Нагадаємо, в "Укренерго" прогнозуюь, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово атакувала армія РФ.

Наразі в Україні діють два режими відключень - плановий та аварійний. Перший режим застосовується за заздалегідь спланованими графіками. Натомість аварійні відключення неможливо передбачити.

Читайте також: