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У Києві та семи областях триває відключення світла: графіки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Києві та семи областях триває відключення світла: графіки

Фото: УНІАН

Обмеження споживання необхідні, аби зменшити навантаження на електромережі.

У неділю, 6 листопада, введено в дію графіки погодинних відключень у дев'яти регіонах: у Києві та семи областях України.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання  для споживачіву таких регіонах: 

  • Київ,
  • Київська область,
  • Чернігівська область,
  • Черкаська область,
  • Житомирська область,
  • Сумська область,
  • Харківська область, 
  • Полтавській область.

У компанії наголошують, що обмеження споживання необхідні, зокрема, для зменшення навантаження на мережі та задля уникнення повторних аварій.

"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", - йдеться у повдомленні.

Графіки відключення на 6 листопада можна знайти на сайтах обленерго або на сайті Міністерства енергетики. 

Нагадаємо, в "Укренерго" прогнозуюь, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово атакувала армія РФ.

Наразі в Україні діють два режими відключень - плановий та аварійний. Перший режим застосовується за заздалегідь спланованими графіками. Натомість аварійні відключення неможливо передбачити.

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Дата публікації
Перегляди
823
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