Окупанти готують оборону Херсона: супутник зафіксував, що саме роблять росіяни

Російські війська готуються до оборони правого берега Дніпра в Херсоні та зміцнюють там три лінії траншей і дотів.

Про це OSINT-аналітик Бенджамін Піттет повідомив у Мережі 5 листопада, опублікувавши відповідні супутникові знімки.

"Росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра (зауваживо, в ЗСУ вважають це оманливим маневром – ред.). Зараз вони готуються до оборони правого берега річки", – йдеться в повідомленні аналітика.

Зазначається, що наразі окупанти будують три лінії траншей і дотів на правому березі Дніпра. Для цих оборонних позицій використовують природні та штучні бар’єри, такі як річка Дніпро та численні канали в Херсонській області.

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

Зазначається, що загарбники будують траншеї навіть на узбережжі Чорного моря.

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

Оборонні лінії росіян складаються з траншей, підкріплених закопаними позиціями для бойових броньованих машин. Зокрема, це зафіксовано в місті Гола Пристань. Схожі ворожі оборонні споруди можна знайти на всіх трьох лініях і на більшій частині правого берега Дніпра.

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

А такий вигляд мають більшість позицій російської армії на правому березі Дніпра: два ряди траншей і позиції для військової техніки.

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

"У місцях, де важко рити окопи, Росія розгорнула збірні "бункери". Я дуже сумніваюся в ефективності цих цементних ящиків... Цей знімок, наприклад, нібито зроблений у Каховці", – повідомив Піттет.

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

Водночас він зауважив, що в деяких місцях російські війська створили оборонні позиції, що вражають. Зокрема, таку позицію створили на третій лінії оборони, за 18 км від Дніпра. Позиція складається з трьох різних оборонних ліній плюс канал.

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

Позицію окупантів також знято крупним планом.

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

Нагадаємо, російські війська намагаються створити ілюзію "відходу" з Херсонщини, аби таким чином, можливо, створити пастку для ЗСУ. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Як повідомили в ОК "Південь", російська армія веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі загарбники проводять маневри силами та засобами, облаштовують рубежі оборони, а на лівобережжі – проводять замінування узбережжя, вивозять населення за 15-кілометрову зону, окопують техніку та облаштовують вогневі позиції.

За оцінками експерта Михайла Самуся, з військового погляду, в росіян немає перспектив розвитку наступу в Херсоні, там немає перспектив збереження цього плацдарму.

Важкі бої на півдні – українські захисники звужують плацдарм росіян

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